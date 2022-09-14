Video Spor Manchester City - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE
Manchester City - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE

Manchester City - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE

14.09.2022 | 17:59

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Manchester City - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 01:01
Manchester City - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları 2. hafta heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam saat 22:00'de başlayacak olan Manchester City - Borussia Dortmund maçını EXXEN üyeleri EXXEN uygulaması kullanarak kesintisiz olarak izleyebilirler. Exxen Tv'ye https://www.exxen.com/tr adresinden üye olabilirsiniz.

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