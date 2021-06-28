Mostafa Mohamed PSV maçında oynayacak mı?
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A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray - Dinamo Bükreş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed'in son durumunu aktardı. Emre Kaplan, "Tetkikleri yapıldı, şu an ön görülen tedavi süreci 2-3 hafta. Mohamed Beşiktaş derbisinde benzer bir sakatlık yaşamıştı, 2 gün sonra oyuna girmişti" dedi.