Pereira'dan Pelkas yorumu! "Zamana ihtiyacı var"

UEFA Avrupa Ligi son maçında Eintracht Frankfurt'u evinde konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertli ekip yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Teknik Direktör Vitor Pereira ve Mergim Berisha maç sonu basın toplantısına katıldı. Pereira, "Bu turnuvanın bu şekilde geçeceğini düşünmüyorduk. Frankurt ve Antwerp maçlarında kaçırdığımız penaltılar kötü oldu. Benim için en önemlisi Pelkas'ın takım için oynaması. Sakatlık dönüşü zor oldu ama biraz zamana ihtiyacı var. Ancak bugün elinden geleni yaptı. Ana hedefimiz lig ama önümüzde önemli bir kura da olacak." dedi.