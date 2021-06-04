Video Spor Şenol Güneş: İtalya maçında bu duyguyla oynayacaklar

Şenol Güneş: İtalya maçında bu duyguyla oynayacaklar

Şenol Güneş: İtalya maçında bu duyguyla oynayacaklar
04.06.2021 | 00:41

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EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında A Milli Takımı'mız, Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Cengiz ve Burak'ın gol atması, moral açısından önemli ama ne olursa olsun hazırlık maçı oyuncularımızın konsantrasyonlarını etkileyebiliyor. Kenan olağanüstü çalıştı. İnanıyorum ki tüm oyuncular, İtalya maçında bu duyguyla oynayacaklar, ona da daha zaman var." dedi.

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