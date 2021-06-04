Şenol Güneş: İtalya maçında bu duyguyla oynayacaklar
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:55
Şenol Güneş: İtalya maçında bu duyguyla oynayacaklar 04.06.2021 | 00:41
02:23
Çağlar Söyüncü: İtalya maçı için iyi çalışıyoruz 04.06.2021 | 00:39
01:35
Altay Bayındır: Önemli olan milli takımın başarısıdır 03.06.2021 | 23:20
16:54
16:54
00:57
02:02
Valentin Rosier’in menajeri Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul’da 03.06.2021 | 01:16
01:33
10 yaşındaki ‘Kayserili Messi’ çalımlarıyla hayran bırakıyor | Video 02.06.2021 | 14:26
00:47
00:49
Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi İstanbul'da görüşecek 01.06.2021 | 13:43
05:58
Servet Çetin: "Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile devam etmeli" | Video 01.06.2021 | 10:54
01:25
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Lucas Biglia yarışı! 01.06.2021 | 09:18
08:16
THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes İstanbul'a döndü! 31.05.2021 | 16:47
02:15
02:43
01:03
Adana Demirspor Badou Ndiaye'yi istiyor 31.05.2021 | 11:12
01:15
Galatasaray'da kiralık olan Halil, Gedson ve Onyekuru ne olacak? 31.05.2021 | 09:39
12:47
Barcelona-Anadolu Efes maçı sonrası Ergin Ataman'dan açıklamalar! 31.05.2021 | 09:37
04:55
EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında A Milli Takımı'mız, Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Cengiz ve Burak'ın gol atması, moral açısından önemli ama ne olursa olsun hazırlık maçı oyuncularımızın konsantrasyonlarını etkileyebiliyor. Kenan olağanüstü çalıştı. İnanıyorum ki tüm oyuncular, İtalya maçında bu duyguyla oynayacaklar, ona da daha zaman var." dedi.