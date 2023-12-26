Video Spor Serdar Topraktepe: "Sadece maça odaklandık ve kazanmak istedik" | Video
Serdar Topraktepe:

Serdar Topraktepe: "Sadece maça odaklandık ve kazanmak istedik" | Video

26.12.2023 | 07:14

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, 2-1 kazanılan Hatayspor maçıyla ilgili, "2 günlük bir sürede özel bir şey yapmadık. Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Mersin Stadyumu'nda konuk olduğu Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Antalya U19 Takımı kampından geldiklerini belirterek, "1 maçlığına bize görev verildi. Buradan geri Antalya'ya döneceğiz. Takımla 2 günlük bir çalışmamız oldu. Ancak daha öncede aynı yerde çalışma imkanı olduğumuz için oyuncularımızla ilişkilerimiz iyi. Bu maçlık görev verildi ve bu maçta da şöyle bir oyun oynamak istedik. Analiz yaptık. Analizimizde yüksek toplarla, uzun toplarla ve oradan alacağı ikinci toplarla sonuçlara gitmeye çalışan bir Hatayspor gördük. Defansı biraz çekip, arkadaki boşluklardan yararlanmak istedik. Bundan da yararlandığımızı düşünüyorum. İkinci toplar çok önemliydi. İkinci topların hepsini aldığımıza inanıyorum. Oyuna girişimiz çok iyiydi. Tabii sonlara doğru takımımız biraz yoruldu. O anda değişikliklere başladım" diye konuştu.

"SADECE MAÇA ODANDIK VE MAÇI KAZANMAK İSTEDİK"
Sahadaki takımın durumuyla ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Topraktepe, "Buradaki 7-8 oyuncu zaten U-19 takımının oyuncusu. 2 senedir filan onların hocasıydım. Yine aynı tesiste A takımla olduğumuz için biz aynı zamanda A takımla da ilişkilerimiz yakın olduğu için arkadaşlığımız, dostluğumuz oyuncularımızla vardı. Yani 2 günlük bir sürede özel bir şey yapmadık. Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik" şeklinde konuştu.
Özellikle orta sahayı boşaltmak istemediklerini kaydeden Topraktepe, "Amartey'in o bölgede daha önce oynadığını biliyordum. Biz o bölgede biraz daha agresif ve daha defansif bir oyuncunun olmasını istedik. 6 numarada da şu anda takımda oynayabilecek Amartey vardı. Bizd e onu tercih ettik. Bana göre görevini ve bizim istediklerimizin hepsini çok iyi yaptı. Orayı boşaltmadı. Buda hem Salih'e hem de Hadziahmetovic'e daha özgürlük verdi ve daha rahat oynadılar" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncularla ilgili de konuşan Topraktepe, "Bizim alt yapıdaki bütün oyuncularımızda bütün hocalarımızın emeği var. Semih mesela 3 seneden beri U-19'da. Onu küçük yaşta yukarı çıkardık ve bu sene A takıma yükseldi. Bugün diğer çocuklarıma çok şans veremedim maçın atmosferinden dolayı ama biz şu aralar Türkiye'de belki en çok A takıma oyuncu veren alt yapıyız. Burada aşağı da halen çok iyi oyuncular gelecek. Burada Semih'i ilk 11 oynattık, Semih'i A takıma kazandırdık. Burada gelen diğer oyunlarımın hepsi olmak üzere aşağıdan da oyuncularımız inşallah A takımda hizmet edeceklerine inanıyorum. Ben onlara güveniyorum" dedi.

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