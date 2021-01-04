Son dakika: Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao futbolu bırakıyor mu? Zeki Uzundurukan canlı yayında açıkladı
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Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı kırmızılı takımda sakatlıktan dolayı 7 maçta takımını yalnız bırakan Radamel Falcao, Süper Lig'in 16. haftasındaki Antalyaspor maçının ikinci yarısında tekrar sahalara döndü ancak maç bitmeden tekrar sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor ekranlarında Falcao'nun futbolu bırakmayı düşündüğünü açıkladı. İşte o sözler...