Video Spor Son dakika: Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao futbolu bırakıyor mu? Zeki Uzundurukan canlı yayında açıkladı

Son dakika: Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao futbolu bırakıyor mu? Zeki Uzundurukan canlı yayında açıkladı

Son dakika: Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao futbolu bırakıyor mu? Zeki Uzundurukan canlı yayında açıkladı
04.01.2021 | 15:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao futbolu bırakıyor mu? Zeki Uzundurukan canlı yayında açıkladı 01:56
Son dakika: Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao futbolu bırakıyor mu? Zeki Uzundurukan canlı yayında açıkladı 04.01.2021 | 15:26
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçları A Spor'da | Video 01:04
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçları A Spor'da | Video 04.01.2021 | 12:07
Erman Toroğlu: Oğuzhan Galatasaray'ın Falcao'su gibi! 01:48
Erman Toroğlu: Oğuzhan Galatasaray'ın Falcao'su gibi! 03.01.2021 | 22:55
Sergen Yalçın: Beşiktaş her kulvarda liderliğe oynar 02:42
Sergen Yalçın: Beşiktaş her kulvarda liderliğe oynar 03.01.2021 | 22:51
Erman Toroğlu: Çok net penaltı değil 01:56
Erman Toroğlu: Çok net penaltı değil 03.01.2021 | 22:34
Mehmet Özcan: Başından beri bir Van Persie hikayesi bekliyordum 01:10
Mehmet Özcan: Başından beri bir Van Persie hikayesi bekliyordum 03.01.2021 | 19:40
Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanında. İşte muhtemel 11'ler | Video 02:55
Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanında. İşte muhtemel 11'ler | Video 03.01.2021 | 12:08
Beşiktaş, Kayseri'de liderlik için sahada | Video 01:21
Beşiktaş, Kayseri'de liderlik için sahada | Video 03.01.2021 | 11:47
Erman Toroğlu: Galatasaray Feghouli'nin eksikliğini hissediyor 00:55
Erman Toroğlu: Galatasaray Feghouli'nin eksikliğini hissediyor 03.01.2021 | 00:11
Erman Toroğlu: Diagne ile yollar ayrılacak 01:06
Erman Toroğlu: Diagne ile yollar ayrılacak" 03.01.2021 | 00:10
Erman Toroğlu: Diagne ve Falcao nerede? Gitti paralar 00:57
Erman Toroğlu: Diagne ve Falcao nerede? Gitti paralar 03.01.2021 | 00:06
Erman Toroğlu: Marcao'nun faulü net kırmızı! 00:50
Erman Toroğlu: Marcao'nun faulü net kırmızı! 02.01.2021 | 23:46
Son dakika: Arda Turan Antalyaspor maçından sonra Omar Elabdellaoui’yi ziyaret etti | Video 00:33
Son dakika: Arda Turan Antalyaspor maçından sonra Omar Elabdellaoui’yi ziyaret etti | Video 02.01.2021 | 23:05
SON DAKİKA: Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin doktorundan flaş açıklama! 'Sağ gözü sol gözüne göre... CANLI YAYIN | Video 08:02
SON DAKİKA: Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin doktorundan flaş açıklama! 'Sağ gözü sol gözüne göre..." CANLI YAYIN | Video 02.01.2021 | 16:24
Mehmet Özcan: Omar'a 40 gün boyunca medikal tedavi uygulanacak 00:48
Mehmet Özcan: Omar'a 40 gün boyunca medikal tedavi uygulanacak 02.01.2021 | 00:10
Fatih Terim'den Omar'a ziyaret! 05:57
Fatih Terim'den Omar'a ziyaret! 01.01.2021 | 20:11
Transfer haberi: Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde! Devre arası... 02:36
Transfer haberi: Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde! Devre arası... 01.01.2021 | 16:13
Transfer haberi: Fenerbahçe ile Başakşehir'den takas görüşmesi! Edin Visca... 00:50
Transfer haberi: Fenerbahçe ile Başakşehir'den takas görüşmesi! Edin Visca... 01.01.2021 | 15:46
ABD'de Armed Forces Bowl maçında takımlar arasında kavga çıktı | Video 00:48
ABD'de Armed Forces Bowl maçında takımlar arasında kavga çıktı | Video 01.01.2021 | 14:33
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den transfer atağı! Fenerbahçe devre arasında da durmayacak | Video 02:26
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den transfer atağı! Fenerbahçe devre arasında da durmayacak | Video 01.01.2021 | 15:19

Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı kırmızılı takımda sakatlıktan dolayı 7 maçta takımını yalnız bırakan Radamel Falcao, Süper Lig'in 16. haftasındaki Antalyaspor maçının ikinci yarısında tekrar sahalara döndü ancak maç bitmeden tekrar sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor ekranlarında Falcao'nun futbolu bırakmayı düşündüğünü açıkladı. İşte o sözler...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA