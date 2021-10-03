İsmail Demir duyurdu! METE, hedefi 12'den vuracak | Video

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla Türkiye'nin yerli ve milli lazer güdümlü mini füzesi METE'yi paylaştı. İsmail Demir "Roketsan tarafından geliştirilen ve testleri süren METE, tek personel tarafından bombaatar ile ateşlenebilecek, hafifliği ve küçük boyutu ile mini İnsansız Hava Araçları (İHA), İnsansız Kara Araçları (İKA) ve İnsansız Deniz Araçlarına (İDA) entegre edilebilecek şekilde tasarlandı. Güvenlik güçlerimize sahada önemli avantaj sağlayacak METE füzemiz, Olimpiyat Şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12’den vuracak" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla Türkiye'nin yerli ve milli lazer güdümlü mini füzesi METE'yi paylaştı. İsmail Demir "Roketsan tarafından geliştirilen ve testleri süren METE, tek personel tarafından bombaatar ile ateşlenebilecek, hafifliği ve küçük boyutu ile mini İnsansız Hava Araçları (İHA), İnsansız Kara Araçları (İKA) ve İnsansız Deniz Araçlarına (İDA) entegre edilebilecek şekilde tasarlandı. Güvenlik güçlerimize sahada önemli avantaj sağlayacak METE füzemiz, Olimpiyat Şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak" dedi.