Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:19
Powerbank'lerdeki tehlike! Kullanırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? 05.11.2021 | 15:28
02:09
Facebook'tan tepki çeken açıklama "Asılsız haberleri kaldırmıyoruz!" | Video 04.11.2021 | 14:04
08:43
Teknoloji devlerinin buluştuğu WebSummit'te Türkiye'den yatırım çağrısı 03.11.2021 | 15:46
00:29
06:01
Dünya’nın gözü insansız deniz aracı ULAQ-SİDA’da | Video 22.10.2021 | 11:32
00:52
Deneyim mucidi Apple Bağdat Caddesi’ne adım attı 21.10.2021 | 10:27
02:35
İlk AKSUNGUR teslim edildi | Video 20.10.2021 | 13:06
07:36
İsmail Demir "Çalışmalarımızı sürdürüyoruz" | Video 19.10.2021 | 13:13
03:12
02:52
Çin'in Shenzhou-13 mekiği uzay istasyonundaki çekirdek modülüne kenetlendi 16.10.2021 | 12:12
01:25
Türk Silahlı Kuvvetlerinin minik yardımcıları: ‘ACROB İKA’ | Video 13.10.2021 | 10:24
02:40
Drone avcısı 'Fedai' ilk uçuşa hazırlanıyor | Video 10.10.2021 | 13:43
19:31
Apple iPhone 13 ile rakiplerine fark atar mı? 08.10.2021 | 20:03
00:34
İstanbul kanatlarımın altında! AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2 07.10.2021 | 15:51
03:42
TEKNOFEST şampiyonları ödüllendirildi | Video 07.10.2021 | 09:45
05:30
02:01
Hakim ve savcı adaylarına VR gözlüğüyle ifade alma eğitimi | Video 05.10.2021 | 10:30
01:17
İsmail Demir duyurdu! METE, hedefi 12'den vuracak | Video 03.10.2021 | 13:07
04:24
Zonguldak'tan Elon Musk'ın Tesla'sına rakip! Murat 124, otonom araç oldu... 30.09.2021 | 15:26
02:11
TOGG yerli otomobilin bataryasını üretecek şirketi kurdu | Video 30.09.2021 | 09:13
Elektronik cihazları kolayca şarj etmeyi sağlayan powerbank'ler kullanılmadığı zaman patlayarak büyük sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar bu konuya dikkat çekti.
Akıllı telefonlar günlük yaşantımızın bir parçası haline geldi. Birçok işimizi telefonlar üstünden gerçekleştirebiliyoruz. Ancak bu durum şarjın azalmasına neden oluyor. Şarj konusunda ise powerbank'ler yardımımıza yetişiyor. Ancak powerbank'ler tehlikeler de oluşturabiliyor. Peki powerbank'ler nasıl kullanılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Bunlar gibi benzeri soruların cevaplarını uzman isimden aldık.