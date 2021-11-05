Video Teknoloji Powerbank'lerdeki tehlike! Kullanırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor?
Powerbank'lerdeki tehlike! Kullanırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

Powerbank'lerdeki tehlike! Kullanırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

05.11.2021 | 15:28

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Elektronik cihazları kolayca şarj etmeyi sağlayan powerbank'ler kullanılmadığı zaman patlayarak büyük sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar bu konuya dikkat çekti.

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Akıllı telefonlar günlük yaşantımızın bir parçası haline geldi. Birçok işimizi telefonlar üstünden gerçekleştirebiliyoruz. Ancak bu durum şarjın azalmasına neden oluyor. Şarj konusunda ise powerbank'ler yardımımıza yetişiyor. Ancak powerbank'ler tehlikeler de oluşturabiliyor. Peki powerbank'ler nasıl kullanılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Bunlar gibi benzeri soruların cevaplarını uzman isimden aldık.

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