Video Teknoloji Yerli otomobil TOGG Las Vegas'ta görücüye çıktı | Video
Yerli otomobil TOGG Las Vegas'ta görücüye çıktı | Video

Yerli otomobil TOGG Las Vegas'ta görücüye çıktı | Video

06.01.2022 | 16:06

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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıktı.

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