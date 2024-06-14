15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde terk halindeki bir araç polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edilirken köprünün trafiğe kapatıldığı belirtildi.
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