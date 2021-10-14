Bakan Akar'dan YPG/PKK'ya operasyon mesajı: Gereken yapılacak

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK terör unsurlarına gerçekleştirilmesi gündemde olan harekatla ilgili "Gereken ne varsa yeri, zamanı gelince Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yapılacak. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.