Malatya Başkan Erdoğan'ı bekliyor! 20 Milyar TL'lik yatırım

Malatya'yı Sivas'a bağlayan Malatya-Hekimhan bölünmüş yolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla bugün hizmete açılıyor. Mevcut güzergaha göre yolu 3.7 kilometre kısaltan tüneller, seyahat süresini 35 dakika azaltacak.