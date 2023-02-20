Video Türkiye Mehmetçik, depremzede çocuklarla aynı sofrada | Video
Mehmetçik, depremzede çocuklarla aynı sofrada | Video

Mehmetçik, depremzede çocuklarla aynı sofrada | Video

20.02.2023 | 08:30

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgelerinde görev yapan Mehmetçik ile depremzede çocukların beraber oturdukları sofranın görüntülerini paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Mehmetçik ile çocukların çadırda beraber yemek yedikleri anlar paylaşılarak, "En güzel sofra... Sofrada evlatlarımız varsa, milletimiz varsa o sofra bizim için en güzel sofradır. Afiyet olsun, bereketli olsun. Biriz, beraberiz" ifadelerine yer verildi.

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