Mehmetçik, depremzede çocuklarla aynı sofrada | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgelerinde görev yapan Mehmetçik ile depremzede çocukların beraber oturdukları sofranın görüntülerini paylaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
Mehmetçik, depremzede çocuklarla aynı sofrada | Video 20.02.2023 | 08:30
02:41
Huzur Apartmanı'nın müteahhidi yakalandı: Planı İsviçre'ye kaçmaktı! 19.02.2023 | 22:13
07:31
01:18
Adıyaman’da 842 personel sahada | Video 18.02.2023 | 16:48
02:28
00:48
02:18
Almanya Başbakanı Scholz’den Türkiye'ye dayanışma mesajı! | Video 18.02.2023 | 16:17
03:06
Güney Kore ekibine dönüş uçağında duygulandıran teşekkür! | Video 18.02.2023 | 16:06
03:35
Kahramanmaraş'ta fay hattının geçtiği tarlalar ikiye bölündü | Video 18.02.2023 | 15:30
00:26
Depremzede minikler çadır kuran asker abilerine yardım etti | Video 18.02.2023 | 15:21
04:20
03:26
5 asırlık Parlı Sefa camisinin minaresi depremden zarar gördü | Video 18.02.2023 | 11:28
06:26
04:25
03:40
Evi depremde hasar alan Afife teyze: “Depremi rüyamda gördüm” | Video 18.02.2023 | 11:28
02:17
Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler... | Video 18.02.2023 | 09:42
01:29
08:52
Depremzedeler cuma ve gıyabi cenaze namazını çadır kentte kıldı | Video 17.02.2023 | 14:38
05:08