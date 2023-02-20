Mehmetçik, depremzede çocuklarla aynı sofrada | Video 20.02.2023 | 08:30 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgelerinde görev yapan Mehmetçik ile depremzede çocukların beraber oturdukları sofranın görüntülerini paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Mehmetçik ile çocukların çadırda beraber yemek yedikleri anlar paylaşılarak, "En güzel sofra... Sofrada evlatlarımız varsa, milletimiz varsa o sofra bizim için en güzel sofradır. Afiyet olsun, bereketli olsun. Biriz, beraberiz" ifadelerine yer verildi.