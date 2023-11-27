18 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon | Video 27.11.2023 | 13:51 Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 98 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı PKK/KCK terör örgütüne yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde Ağrı, Antalya, Bingöl, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Kocaeli, Mardin, Osmaniye, Yalova, İzmir, Adıyaman, Siirt, Adana, Şanlıurfa ve Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 98 şüpheli gözaltına alındı.Ağrı'da gerçekleştirilen operasyonda sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, Antalya'da ise sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve terör örgütü içerisinde milis ve iş birlikçilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.Bingöl'de sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken Bursa'da ise PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Elazığ'da ise sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep'te de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Hakkari'de ise PKK/KCK terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Kocaeli'de de geçmiş tarihlerde düzenlenen etkinliklerde ve sosyal medya hesaplarında PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları gerekçeleriyle 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yasaklı yayınlı kitaplar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.Mardin'de sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 56 adet fişek, muhtelif miktarda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Muğla'da ise PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.Osmaniye'de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen ve aralarında Osmaniye Yeşil Sol Parti İl Yöneticisi M. Ç.'nin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınarak çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yalova'da da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.İzmir'de ise geçmiş tarihlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli ve Ödemiş Emniyet Müdürlüğünü arayarak tehditlerde bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 5 şüpheliden 4'ü yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Adıyaman'da da geçmiş tarihlerde düzenlenen etkinliklerde terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Siirt'te PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Adana'da da PKK/KCK terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Şanlıurfa'da ise PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içeresinde geçmiş dönemlerde faaliyette bulundukları tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet tabanca,1 adet av tüfeği, 5 adet şarjör, 98 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Konya'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içeresinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 şüpheli ile yurtdışında eylem ve etkinliklere katıldığı tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplam 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise dijital materyallere el konulmuştur.