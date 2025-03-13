2 günlük bebeği öldürüp betona gömmüşlerdi! Firari anne ve anneanneyi JASAT yakaladı | Video
Tekirdağ'da 'Yakın Akrabayı Öldürme' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kadın, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. 2010'daki olayın detayları şoke etti.
DEHŞET DOLU DETAYLAR: BETON DÖKMÜŞLER
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 2010'da meydana gelen olayda İ.A.'nin askerdeki sevgilisinden dünyaya gelen 2 günlük kız bebeği, aile meclisi kararıyla öldürüldü. Bebeğin önce boğularak öldürüldüğü, ardından evin bahçesine gömülüp üzerine beton döküldüğü ortaya çıktı.
Polis, yapılan ihbar üzerine belirtilen adreste arama yaparak bebeğin cesedine ulaştı. Soruşturma kapsamında, anne İ.A., anneanne T.S. ve aile meclisinin diğer üyeleri gözaltına alındı.
ADRES DEĞİŞTİRMİŞLER
2010 yılında tutuklu olarak yargılanan anne ve anneanne mahkemenin ara kararıyla 2018 yılında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Mahkemenin iki kadın hakkında yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet karar vermesinin ardından iki kadın sürekli adres değiştirerek izini kaybettirdi. Cinayetten aranan iki kadın JASAT Ekiplerinin titiz çalışması neticesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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