25 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı | Video
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri , çok sayıda suçtan 25 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan zanlıyı kıskıvrak yakaladı.
Yapılan çalışmada ekipler, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı İ.T.'yi, Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.
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