3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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