3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 28.10.2023 | 12:47 Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Sandıklı ilçesi Şirinevler mahallesi Dumlupınar caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler alev alev yanan çatıya müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.