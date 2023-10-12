Video Yaşam 35 yıllık sır! Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı olduğu ortaya çıktı | Video
35 yıllık sır! Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı olduğu ortaya çıktı | Video

35 yıllık sır! Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı olduğu ortaya çıktı | Video

12.10.2023 | 16:07

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen Duygu Nebioğlu isminde bir kızının olduğu ortaya çıktı. Gizlilik kararı bulunan ve bugün sonuçlanan davada DNA testleriyle Nebioğlu'nun Akpınar'ın kızı olduğu kesinleşti. Kararın ardından gözyaşlarına boğulan Nebioğlu, "1,5 aydır uyumuyordum, ben bu haberi bir sindireyim" dedi.

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