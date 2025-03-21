6 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 10 tutuklama | Video 21.03.2025 | 08:22 Karabük merkezli 6 ilde, sosyal medyadan yatırım yaparak kar etme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden yatırım yaparak kâr etme vaadi ve kapora yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. 17 ilden 34 kişiyi yaklaşık 8 milyon TL dolandırdığı ve elde ettikleri paraları kripto varlıklara aktardığı iddia edilen şüphelilere yönelik, Karabük merkezli Adana, Mersin, Ankara, İstanbul ve Giresun'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 10 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.