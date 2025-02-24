Video Yaşam 6 katlı binadan atılan çöp aracın camını kırdı | Video
6 katlı binadan atılan çöp aracın camını kırdı | Video

6 katlı binadan atılan çöp aracın camını kırdı | Video

24.02.2025 | 10:12

Güngören'de 6 katlı binadan atılan çöp, park halindeki hafif ticari aracın camını kırdı. Yaklaşık 5 bin lira değerinde zararı olduğunu söyleyen araç sahibi şikayetçi olacağını belirtirken Çöpün aracın üstüne atıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı binadan atılan çöp park halindeki hafif ticari aracın camının üzerine düştü. Sabah işe gitmek için aracının başına gelen Necati Satın, camının kırıldığını fark etti. Çöpü hangi kattan atıldığı bilinmezken aracında yaklaşık 5 bin lira zarar olduğunu söyleyen Satın, karakola giderek şikayetçi olacağını söyledi. Çöpün aracın camına düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ'
Araç sahibi Necati Satın, "Gece 2 sıralarında aracımıza çöp attılar. Apartmandan attılar ama hangi kat olduğu belli değil. Ben de burada oturuyorum. Karakola gidip şikayetçi olacağız. Zararımız yaklaşık 5 bin lira" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 00:24
Arnavutköy’de gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 24.02.2025 | 10:54
Limana indirilen sıfır otomobil tren yoluna uçtu | Video 02:16
Limana indirilen sıfır otomobil tren yoluna uçtu | Video 24.02.2025 | 10:54
Kaçırılan iş insanı polis ekipleri tarafından saatler içinde kurtarıldı | Video 00:58
Kaçırılan iş insanı polis ekipleri tarafından saatler içinde kurtarıldı | Video 24.02.2025 | 10:12
6 katlı binadan atılan çöp aracın camını kırdı | Video 01:51
6 katlı binadan atılan çöp aracın camını kırdı | Video 24.02.2025 | 10:12
Kardan gelin ve damatla düğün yapıp eğlendiler | Video 01:52
Kardan gelin ve damatla düğün yapıp eğlendiler | Video 24.02.2025 | 10:00
5 kişinin yaralandığı otobüs kazasında yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:46
5 kişinin yaralandığı otobüs kazasında yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.02.2025 | 09:42
Ankara’da oto sanayiye change operasyonu: 5 gözaltı | Video 02:10
Ankara'da oto sanayiye "change" operasyonu: 5 gözaltı | Video 24.02.2025 | 08:29
İstanbul’da 5 gündür etkili olan Altay Kar Fırtınası yerini buzlanmaya bıraktı | Video 02:45
İstanbul'da 5 gündür etkili olan Altay Kar Fırtınası yerini buzlanmaya bıraktı | Video 24.02.2025 | 08:29
3 araca çarpan alkollü sürücü: Ben kullanmıyordum, dayım kullanıyordu | Video 04:03
3 araca çarpan alkollü sürücü: "Ben kullanmıyordum, dayım kullanıyordu" | Video 24.02.2025 | 08:29
Esenyurt’ta alkollü sürücü park halindeki 7 araca çarptı, mahalleliden meydan dayağı yedi | Video 01:29
Esenyurt’ta alkollü sürücü park halindeki 7 araca çarptı, mahalleliden meydan dayağı yedi | Video 23.02.2025 | 17:05
’Tilki Can’ isimli tilki ekmek alabilmek için ayakkabıları kaçırıyor | Video 01:25
'Tilki Can' isimli tilki ekmek alabilmek için ayakkabıları kaçırıyor | Video 23.02.2025 | 13:38
Artvin’de kuşların tuhaf halleri görüntülendi | Video 01:12
Artvin’de kuşların tuhaf halleri görüntülendi | Video 23.02.2025 | 13:37
Kayak yaparken yaralanan vatandaşı JAK kurtardı | Video 02:25
Kayak yaparken yaralanan vatandaşı JAK kurtardı | Video 23.02.2025 | 13:37
İzmir’de 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada | Video 00:09
İzmir'de 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada | Video 23.02.2025 | 13:37
Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı | Video 00:24
Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı | Video 23.02.2025 | 10:33
Kimi kardan adamı tıraş etti, kimileri ise sokak aralarında keyif yaptı | Video 01:06
Kimi kardan adamı tıraş etti, kimileri ise sokak aralarında keyif yaptı | Video 23.02.2025 | 10:33
Esenyurt’ta kartopu eğlencesi yumruklu kavgaya dönüştü | Video 02:46
Esenyurt'ta kartopu eğlencesi yumruklu kavgaya dönüştü | Video 23.02.2025 | 10:33
Eyüpsultan’da karda kayan taksi apartmanın önüne böyle düştü | Video 00:13
Eyüpsultan’da karda kayan taksi apartmanın önüne böyle düştü | Video 23.02.2025 | 10:33
Ankara’da hırsızlık suçundan aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı | Video 01:33
Ankara’da hırsızlık suçundan aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı | Video 23.02.2025 | 09:02
Yokuşta kayan otomobil taksiye ve evlere çarptı | Video 05:02
Yokuşta kayan otomobil taksiye ve evlere çarptı | Video 23.02.2025 | 08:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA