71 kilo uyuşturucu yapacak hammadde yakalattı, "İçiciyim" dedi | Video 20.03.2025 | 10:33 Adana'da narkotik polislerinin yakaladığı şüpheliden 71 kilogram bonzai üretimine yarayan 718 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Şüpheli ‘İçiciyim' savunması yaptı ancak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C. B.'nin (39) uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine polis, şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda C.B. yakalandı.Evde yapılan arama çalışmasında 718 gram bonzai hammaddesi, 628 adet uyuşturucu hap, 25,53 gram kokain, 1018 gram fenasetin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

"ELE GEÇİRİLEN HAMMADDEN 71 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAPILIYOR"

Şüphelinin ikamet aramasında ele geçen 718 gram bonzai hammaddesinin 1 gramından 100 gram uyuşturucu madde elde edildiği ortaya çıktı.Polis operasyonla ele geçen hammadde sayesinde 71 kilogram uyuşturucunun piyasa sürülmesine engel olundu.

Emniyete götürülen C.B., "Uyuşturucu madde kullanmıyorum, sadece içiyorum" şeklinde savunarak kendini savundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.