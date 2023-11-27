Adana’da 37 milyon 627 bin TL değerinde gümrük kaçağı makaron ele geçirildi | Video
Adana’da gümrük değeri 37 milyon 627 bin TL değerinde gümrük kaçağı 72 milyon 90 bin makaron ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Baskında piyasa değeri 37 milyon 627 bin TL olan gümrük kaçağı 72 milyon 90 bin makaron ele geçirilirdi. Olayla Yakut T. ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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