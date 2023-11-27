Video Yaşam Adana’da 37 milyon 627 bin TL değerinde gümrük kaçağı makaron ele geçirildi | Video
Adana’da 37 milyon 627 bin TL değerinde gümrük kaçağı makaron ele geçirildi | Video

Adana’da 37 milyon 627 bin TL değerinde gümrük kaçağı makaron ele geçirildi | Video

27.11.2023 | 10:46

Adana’da gümrük değeri 37 milyon 627 bin TL değerinde gümrük kaçağı 72 milyon 90 bin makaron ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipler, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir depo gümrük kaçağı makaron olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipleri söz konusu depoya baskın düzenledi.

Baskında piyasa değeri 37 milyon 627 bin TL olan gümrük kaçağı 72 milyon 90 bin makaron ele geçirilirdi. Olayla Yakut T. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da 37 milyon 627 bin TL değerinde gümrük kaçağı makaron ele geçirildi | Video 00:36
Adana’da 37 milyon 627 bin TL değerinde gümrük kaçağı makaron ele geçirildi | Video 27.11.2023 | 10:46
Iğdır’da tarihi eser operasyonu: çok sayıda altın ele geçirildi | Video 01:13
Iğdır'da tarihi eser operasyonu: çok sayıda altın ele geçirildi | Video 27.11.2023 | 10:40
Sarıyer’de tavuk çiftliğindeki yangın kamerada | Video 05:58
Sarıyer'de tavuk çiftliğindeki yangın kamerada | Video 27.11.2023 | 10:22
Esenyurt’ta park yeri için kavga eden komşular sokağı birbirine kattı | Video 03:41
Esenyurt'ta park yeri için kavga eden komşular sokağı birbirine kattı | Video 27.11.2023 | 10:23
SON DAKİKA: Sivas’ta otobüs kazası: 1 ölü, çok sayıda yaralı var | Video 01:41
SON DAKİKA: Sivas’ta otobüs kazası: 1 ölü, çok sayıda yaralı var | Video 27.11.2023 | 10:40
Ankara’da çocuk parkındaki oyuncakları yaktılar | Video 00:38
Ankara'da çocuk parkındaki oyuncakları yaktılar | Video 27.11.2023 | 10:23
Osmaniye’de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 11 kişi yakalandı | Video 00:35
Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 11 kişi yakalandı | Video 27.11.2023 | 10:40
İnebolu’da yük gemisi karaya oturdu, 11 mürettebat kurtarıldı | Video 01:27
İnebolu'da yük gemisi karaya oturdu, 11 mürettebat kurtarıldı | Video 27.11.2023 | 10:22
Araçta gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği ’Thor’ buldu | Video 02:13
Araçta gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Thor' buldu | Video 27.11.2023 | 08:49
Bursa’da su samuru kediyi böyle kovaladı | Video 00:42
Bursa’da su samuru kediyi böyle kovaladı | Video 27.11.2023 | 09:53
İstanbul ve Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı | Video 01:41
İstanbul ve Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı | Video 27.11.2023 | 09:50
İskenderun’da sokaklar nehre döndü | Video 01:06
İskenderun'da sokaklar nehre döndü | Video 27.11.2023 | 09:29
Hırsızlık suçundan aranan 2 kuma evin gizli bölmesinde böyle yakalandı | Video 00:35
Hırsızlık suçundan aranan 2 kuma evin gizli bölmesinde böyle yakalandı | Video 27.11.2023 | 09:27
Yüksekova’da 119 kilo 700 kilogram afyon sakızı ele geçirildi | Video 00:16
Yüksekova’da 119 kilo 700 kilogram afyon sakızı ele geçirildi | Video 27.11.2023 | 09:27
Aldatıldığı şüphesiyle kocasını 2’nci kattan atıp, başında bıçakla bekledi | Video 01:16
Aldatıldığı şüphesiyle kocasını 2'nci kattan atıp, başında bıçakla bekledi | Video 27.11.2023 | 09:10
Temel kazısında meydana gelen toprak kayması sonucu bina boşaltıldı | Video 03:10
Temel kazısında meydana gelen toprak kayması sonucu bina boşaltıldı | Video 27.11.2023 | 08:49
Ankara’da şiddetli rüzgar binanın dış kaplamasını uçurdu | Video 01:41
Ankara’da şiddetli rüzgar binanın dış kaplamasını uçurdu | Video 27.11.2023 | 08:49
Sürmene’de gece orman yangını, sabah denizde fırtına çıktı | Video 02:57
Sürmene'de gece orman yangını, sabah denizde fırtına çıktı | Video 27.11.2023 | 08:49
Ankara’da bekçi, eşini öldürdükten sonra intihar etti | Video 01:10
Ankara’da bekçi, eşini öldürdükten sonra intihar etti | Video 27.11.2023 | 08:33
Kütahya’da araçta gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği ’Thor’ buldu | Video 02:13
Kütahya'da araçta gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Thor' buldu | Video 27.11.2023 | 08:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA