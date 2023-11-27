Adana’da 37 milyon 627 bin TL değerinde gümrük kaçağı makaron ele geçirildi | Video 27.11.2023 | 10:46 Adana’da gümrük değeri 37 milyon 627 bin TL değerinde gümrük kaçağı 72 milyon 90 bin makaron ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipler, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir depo gümrük kaçağı makaron olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipleri söz konusu depoya baskın düzenledi.Baskında piyasa değeri 37 milyon 627 bin TL olan gümrük kaçağı 72 milyon 90 bin makaron ele geçirilirdi. Olayla Yakut T. ise gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.