Adana’da 7 milyon 480 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video
Adana’da kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonda 7 milyon 480 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Yapılan aramada 7 milyon 480 bin kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 3 milyon 740 bin TL olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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