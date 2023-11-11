Adana’da 9 bin 45 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 11.11.2023 | 10:09 Adana’da sahte ve kaçak içkilere yönelik yapılan operasyonda 9 bin 45 litre sahte ve 575 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak içki satışı yapıldığını belirlediği 2 adres ve 3 seyyar tezgaha operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, 9 bin 45 litre sahte ve 575 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.