Video Yaşam Adana’da 9 bin 45 litre sahte alkol ele geçirildi | Video
Adana’da 9 bin 45 litre sahte alkol ele geçirildi | Video

Adana’da 9 bin 45 litre sahte alkol ele geçirildi | Video

11.11.2023 | 10:09

Adana’da sahte ve kaçak içkilere yönelik yapılan operasyonda 9 bin 45 litre sahte ve 575 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak içki satışı yapıldığını belirlediği 2 adres ve 3 seyyar tezgaha operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, 9 bin 45 litre sahte ve 575 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
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