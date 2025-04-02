Video Yaşam Adana'da feci kaza: 3'ü çocuk 5 ölü, 7 yaralı! | Video
Adana'da feci kaza: 3'ü çocuk 5 ölü, 7 yaralı! | Video

Adana'da feci kaza: 3'ü çocuk 5 ölü, 7 yaralı! | Video

02.04.2025 | 15:54

Adana-Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasıda 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi de yaralandı.

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Kaza, Adana-Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zeynel Güleç idaresindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile kırsal mahallelere yolcu taşıyan 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Güleç ailesinden baba Zeynel ile anne Ülkü çocuklar Emirhan, Dilek ve Emircan hayatını kaybetti. 5 kişinin öldüğü kazada minibüste bulunan 7 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza yerinde inceleme sürüyor.

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