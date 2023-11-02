Video Yaşam Adana'da öğretmene taksici dayağı | Video
Adana'da öğretmene taksici dayağı | Video

Adana'da öğretmene taksici dayağı | Video

02.11.2023 | 10:31

Adana’da bir öğretmen, ‘Meslektaşıma neden saldırıyorsun’ dediği taksi sürücüsünden okul önünde dayak yedi. Öğretmenin yüzüne 7 dikiş atıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde bulunan Toros İlkokulu'nun önünde meydana geldi. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde öğrencilerin trafikte güvenliğini sağlayan öğretmen Zeynel Kavak, bu sırada okulun önüne otomobilini park eden taksi sürücüsü Eyüp Yavuz'a 'Aracınızı oraya park etmeyin' uyarısında bulundu.

Bunun üzerine okulun önünden uzaklaşan Yavuz, yaklaşık 2 dakika sonra geri dönerek Yavuz'a, 'Benim görüntümü neden çektin' diyerek saldırdı. Velilerin araya girmesiyle öğretmen taksicinin elinden kurtarıldı.

'NEDEN ÖĞRETMENE SALDIRDIN' DİYE SORUNCA DAYAK YEDİ
Bu sırada karşı kaldırımda bulunan öğretmen Necmettin Uçar ise taksi sürücüsünün yanına gelip, 'Neden meslektaşıma saldırıyorsun' diye sorunca Yavuz, öğretmeni darp etti. Yüzüne yumruk yiyen Uçar, yere yığıldı. Bunun üzerine taksi sürücüsü de kaçarak uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken öğretmen de meslektaşları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından kaşının üstüne 7 dikiş atılan öğretmen taburcu edildi. Polis ekipleri de taksi sürücüsü Eyüp Yavuz'u gözaltına aldı.

"BU SORUNU HEP BİRLİKTE ÇÖZMEMİZ LAZIM"
Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sezer, "Taksi sürücüsü öğretmenimizin yüzüne yumruk vuruyor ve meslektaşımızı acil olarak hastaneye kaldırıyorlar. Yüzüne 7 dikiş atıyorlar. Yaklaşık 15-20 gün önce başka bir okulda da öğretmenlerimiz darp edilmişti. Bu sorunu hep birlikte el ele verip çözmemiz lazım. Eğer sadece bir tarafa ihale edersek altından kalkamayız. O açıdan ben tüm duyarlı velilerimize öğretmenlerimize destek olmaya davet ediyorum" dedi.

"BİR EĞİTİMCİNİN PSİKOLOJİSİ ÇOK KÖTÜ"
Ayrıca Sezer, "Öğretmen meslek kanununa eğitimciye şiddetle ilgili maddenin olmasını istiyoruz. Bu tür sıkıntıların ortadan kalkmasını istiyoruz. Öğretmenimizin sağlık durumu iyi. 3 günlük rapor verdiler. Bir eğitimcinin o psikolojisi çok kötü. Şikayetçi olduk. Gerekenin yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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