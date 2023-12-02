Adana’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video
Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.
Ayrıca ekipler merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde de bir eve düzenledikleri operasyonda 23 pakette 21,18 gram esrar ele geçirdi. Ev sahibi Yaşar D., gözaltına alındı. Yaşar D. ve Eşref T., sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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