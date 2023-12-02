Video Yaşam Adana’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video

Adana’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video

02.12.2023 | 12:06

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri operasyonda 1,11 gram esrar, 0,56 gram sentetik kannabinoid, 3 sentetik ecza, 0,32 gram lyrica tozu ve 0,36 gram metamfetamin ele geçirildi. Ev sahibi Eşref T., gözaltına alındı.

Ayrıca ekipler merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde de bir eve düzenledikleri operasyonda 23 pakette 21,18 gram esrar ele geçirdi. Ev sahibi Yaşar D., gözaltına alındı. Yaşar D. ve Eşref T., sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:47
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 02.12.2023 | 12:06
İstanbul’da sahte pasaport operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı | Video 01:29
İstanbul’da sahte pasaport operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı | Video 02.12.2023 | 11:44
Motosikletli 2 kişi yolda yürüyen vatandaşa silahla saldırdı: 1 yaralı | Video 00:55
Motosikletli 2 kişi yolda yürüyen vatandaşa silahla saldırdı: 1 yaralı | Video 02.12.2023 | 11:12
Adana’da 11 milyon 361 adet doldurulmuş sigara yakalandı | Video 02:12
Adana’da 11 milyon 361 adet doldurulmuş sigara yakalandı | Video 02.12.2023 | 11:12
10 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 69 gözaltı | Video 01:20
10 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 69 gözaltı | Video 02.12.2023 | 10:29
Kara para trafiği deşifre oldu: Dilan Polat, Bahis Kraliçesi ve Halil Falyalı! İşte Enercii’nin kaynağı! | Video 04:13
Kara para trafiği deşifre oldu: Dilan Polat, Bahis Kraliçesi ve Halil Falyalı! İşte Enercii’nin kaynağı! | Video 02.12.2023 | 10:28
İstanbul’da film gibi olay kamerada: Silahlı saldırıda bulunan şahsın motosikletini yaktı | Video 03:04
İstanbul’da film gibi olay kamerada: Silahlı saldırıda bulunan şahsın motosikletini yaktı | Video 02.12.2023 | 10:01
Şişli’de yolda borçlusunu görünce otomobilinin üzerine atladı | Video 02:18
Şişli'de yolda borçlusunu görünce otomobilinin üzerine atladı | Video 02.12.2023 | 10:03
Miras kavgasında amcalarını öldüren karı koca tutuklandı | Video 01:20
Miras kavgasında amcalarını öldüren karı koca tutuklandı | Video 02.12.2023 | 09:48
Çocukların cinayetle biten kavgasında kan donduran detay: Olay anını tezahüratlarla video kaydına almışlar! 04:04
Çocukların cinayetle biten kavgasında kan donduran detay: Olay anını tezahüratlarla video kaydına almışlar! 02.12.2023 | 09:48
Maltepe’de kahve ve kahve makineleri üretimi yapan imalathanede yangın | Video 06:35
Maltepe'de kahve ve kahve makineleri üretimi yapan imalathanede yangın | Video 02.12.2023 | 09:47
9 ilde eş zamanlı “Kahramanlar” operasyonu: 88 Bölücü terör örgütü mensubu yakalandı | Video 01:34
9 ilde eş zamanlı “Kahramanlar” operasyonu: 88 Bölücü terör örgütü mensubu yakalandı | Video 02.12.2023 | 09:47
Osmaniye’de durdurulan tırda 12 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:28
Osmaniye'de durdurulan tırda 12 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 02.12.2023 | 09:47
Kocaeli’de, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama | Video 00:47
Kocaeli'de, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama | Video 01.12.2023 | 16:48
Bakanın koruma ekibindeki polis memuru Musa Erdem son yolculuğuna uğurlandı | Video 04:02
Bakanın koruma ekibindeki polis memuru Musa Erdem son yolculuğuna uğurlandı | Video 01.12.2023 | 16:14
Artvin’de fırtınanın yaşattığı dehşet anları kamerada | Video 01:56
Artvin'de fırtınanın yaşattığı dehşet anları kamerada | Video 01.12.2023 | 15:37
Balık tesisindeki yangın havadan görüntülendi | Video 05:15
Balık tesisindeki yangın havadan görüntülendi | Video 01.12.2023 | 15:10
Güngören’de komşuların gürültü şikayeti karakolda bitti | Video 05:16
Güngören'de komşuların gürültü şikayeti karakolda bitti | Video 01.12.2023 | 15:16
FETÖ’cü üsteğmeni yüz tanıma sistemi yakalattı | Video 01:09
FETÖ'cü üsteğmeni yüz tanıma sistemi yakalattı | Video 01.12.2023 | 14:53
Van’da 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirilirken, 1 zehir taciri yakalandı | Video 00:26
Van'da 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirilirken, 1 zehir taciri yakalandı | Video 01.12.2023 | 14:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA