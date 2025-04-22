Video Yaşam Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 1 şahıs yakalandı | Video
Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 1 şahıs yakalandı | Video

Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 1 şahıs yakalandı | Video

22.04.2025 | 14:40

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 1 şahıs yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DAEŞ Terör Örgütü'ne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda, merkeze bağlı Gökçay Köyü kırsalında bir iş yerinde çalışan Z.H.A. isimli yabancı uyruklu şahıs yakalandı. DAEŞ Terör Örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevke edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.


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