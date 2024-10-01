Adliye’de Baro Başkanı'nın ‘çanta’ krizi
Baro başkanlığı seçim yoğunluğunun bulunduğu İstanbul Adalet Sarayı’nda çanta krizi.. Baro başkanı avukat Filiz Saraç, çantasını X-ray cihazından geçirmeyince ortalık karıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
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