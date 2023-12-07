Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı | Video 07.12.2023 | 12:56 Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ağrı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz 2023'ten bu yana sokak satıcılarının tespiti, yakalanması ve uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik teknik ve fiziki takip çalışmaları yaptı.Bu kapsamda, 29 sokak satıcısı (torbacı) şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon kararı alındı.Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçelerinde 36 ikamet ve iş yerine eş zamanlı olarak 105 ekip, 369 personel, 18 özel harekat ekibi, 6 narkotik dedektör köpeği, 1 drone ile hava destekli operasyon düzenlendi.Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 290,67 gram esrar, 932,06 gram metamfetamin, 9,72 gram sentetik kannobinoid, 56 adet sentetik ecza, 2,04 gram eroin, 0,23 gram afyon sakızı, 1 adet kök kenevir, 9 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, 2 adet hassas terazi, 5 adet 9 mm tabanca, 2 adet 7.65 mm tabanca, 1 adet toplu tabanca, 8 adet şarjör, 4 adet av tüfeği, 142 adet fişek, 25 bin 495 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.