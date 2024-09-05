Video Yaşam Akhisar'da 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu | Video
Akhisar'da 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu | Video

Akhisar'da 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu | Video

05.09.2024 | 15:51

Manisa'nın Akhisar içesinde kendisinden uzun süre haber alınamayan 60 yaşındaki Mehmet Akalp evinde ölü bulundu.

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Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Hashoca Mahallesi 132 Sokak üzerinde kiracı olarak ikamet eden Mehmet Akalp'ten uzun süre haber alamayan ev sahibi, Akalp'in kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine pencereden evin içine bakan ev sahibi, Akalp'i hareketsiz bir şekilde gördü. Polis ve sağlık ekiplerine haber veren ev sahibi, kapıyı da zorlayarak içeriye girdi. Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Akalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Akalp'in cansız bedeni, adli tabip kontrolünün ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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