Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama | Video 11.12.2024 | 16:44 Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen polis 8 şüpheliyi uyuşturucu maddelerle birlikte yakalarken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Operasyonlar Aksaray merkezde bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik takip başlattı. İsimleri ve adresleri belirlenen şüphelileri teknik ve fiziksel olarak takibe alan NSM ekipleri 12 gün yapılan takibin ardından yeterli delillerin toplanması üzerine operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti Aksaray merkezde 4 ayrı ikamete eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 88 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda 153,86 gram metamfetamin, 136,18 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 28,01 gram eroin, 0,44 gram kubar esrar ve 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.H. (48), H.N. (39), M.R.Ö. (33), A.E. (19), M.D. (29), M.A. (44), H.A. (19) ve H.H.Ç. (17) isimli 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.