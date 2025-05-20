Ambulans şoförünün burnunu kıran şahıs tutuklandı | Video
Samsun'da olaya müdahale eden ambulans şoförünü darp ederek burnunu kıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.S. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, ambulans şoförünün burnunu kıran R.Ş. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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