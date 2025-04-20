Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu; 17 tutuklama | Video
Ankara merkezli 3 ilde telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklandı.
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