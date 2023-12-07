Ankara’da başıboş köpekler ilkokul öğrencisine saldırdı | Video 07.12.2023 | 13:19 Ankara’da başıboş köpekler yürüyüş yolunda ilerleyen ilkokul öğrencisi çocuğa saldırdı. Hastaneye sevk edilen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkaslar mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, boş arazide başıboş köpekler yürüyüş yolunda ilerleyen ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz'a saldırdı. Köpeklerin saldırdığını gören mahalleli duruma müdahale ederek çocuğu köpeklerden kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yılmaz'a müdahale ederek Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk etti. Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.