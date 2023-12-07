Ankara’da başıboş köpekler ilkokul öğrencisine saldırdı | Video
Ankara’da başıboş köpekler yürüyüş yolunda ilerleyen ilkokul öğrencisi çocuğa saldırdı. Hastaneye sevk edilen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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