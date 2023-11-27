Ankara'da çocuk parkındaki oyuncakları yaktılar | Video

Ankara Kuzeykent'te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çocuk parkındaki oyuncaklar yakıldı. Çocuk parkındaki oyuncaklar göğe yükselen alevlerle yandı. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürüldü. Parkı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.