Video Yaşam Ankara'da eski kocasının iş yerini basıp darp eden kadın kamerada
Ankara'da eski kocasının iş yerini basıp darp eden kadın kamerada

Ankara'da eski kocasının iş yerini basıp darp eden kadın kamerada

19.10.2024 | 14:15

Ankara’da bir kadın, takılı olduğu eski eşinin çalıştığı dükkanı bastı. Saldırdığı eski kocasını darp eden kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Çankaya'daki bir erkek berberinde meydana geldi. İddialara göre, Adem Kobal (39), kendisini aldattığı gerekçesiyle boşandığı eşi Y.K.'nın (37) takıntısı haline geldi. Sürekli tehdit edildiğini ve hakaretlere uğradığını ileri süren Kobal, son olarak da eski eşinin kendisini darp ettiğini söyledi. Yaşadıkları sebebiyle huzurunun bozulduğunu dile getiren Kobal, yetkililerden yardım istedi.


"Sürekli tehditlerde ve hakaretlerde bulunuyor"
Yaşadığı saldırıyla ilgili konuşan Kobal, "Adem Kobal: "Eşim beni aldattığı için boşandım. Ardından şiddetli olaylar yaşandığı için 6 ay hapis yattım. Kendisiyle görüşmek istemediğim için uzaklaştırma kararı aldırdım. Bana takıntılı olduğu için sürekli iş yerime geliyordu. 'Benimle evleneceksin, beraber yaşayacağız. Ya da seni yine cezaevine göndertirim' diye tehdit ediyordu. Sürekli buraya gelerek tehditlerde ve hakaretlerde bulunuyor. İş yerimde beni rezil edip küçük düşürüyor. 2 aydır neredeyse her gün rahatsız ediyor. Dükkanımızı bastı. Bana tekme ve tokat attı. Sürüklemeye çalıştı beni. Erkeğe şiddet olduğu zamanda aynı şekilde yasaların karşı tarafa da uygulanmasını ve eşitlik sağlanmasını istiyorum" dedi.

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