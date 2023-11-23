Ankara'daki komşu katliamında kan donduran detaylar | Video 23.11.2023 | 12:27 Ankara’da bir kişi, gürültü çıkardığını ileri sürdüğü üst komşularının evini tüfekle basarak aynı aileden ikisi çocuk 5 kişiyi öldürdü. Dehşete tanık olan yan komşu, “Saldırgan sürekli, ‘Onları silahla öldüreceğim’ diye tehdit ediyordu” dedi. Öte yandan, öldürülen çiftin 4 yaşındaki zihinsel engelli çocuklarının olaydan sağ kurtulan tek kişi olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta yer alan bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, Tahsin Ünsür (72), sürekli gürültü çıkardıkları için tartıştığı üst komşularının evini bu kez pompalı tüfekle bastı. Ünsür, evde bulunan aynı aile mensubu Behiye Turgut (69) onun oğlu Hamdi Turgut (41) ile gelini Sunay Turgut (40) ve çiftin çocukları Mustafa Turgut (13) ile Ceyda Turgut'a (11) 9 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Behiye Turgut, Hamdi Turgut, Ceyda Turgut ve Mustafa Turgut'un öldüğünü belirledi. Ağır yaralı Sunay Turgut'un ise ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdiği öğrenildi. Cinayeti işlediği apartmanın merdivenlerinde oturan Tahsin Ünsür ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, katledilen ailenin 4 yaşında zihinsel engelli bir çocuklarının daha olduğu, olaydan sağ kurtarıldığı ve çocuk esirgeme yurduna teslim edildiği belirtildi.

SALDIRGAN KOMŞUNUN SÜREKLİ TEHDİTLER SAVURDUĞU İDDİA EDİLDİ

Saldırgan Tansin Ünsür'ün üst komşularının çöp biriktirmesi nedeniyle sürekli kavga çıkardığı, eşinin çöplerden yayılan mikroplar nedeniyle hasta olduğunu ve hayatını kaybettiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Komşularına sürekli 'Sizi öldüreceğim' diye tehditlerde de bulunduğu belirtilen Ünsür'ün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

"SÜREKLİ, 'ONLARI SİLAHLA ÖLDÜRECEĞİM' DİYE TEHDİT EDİYORDU"

Kan donduran olayın tanıklarından Şeyma Demir, "Gece saatleriydi. Silah sesleri duyduk. Korkudan çıkmadık. Saldırganın gözü dönmüştü. Polisi aradık. Sağ kalan engelli çocuklarını evimize aldık. Komşular birbirleri ile kavgalıydı. Gürültü sebebiyle kavga ediyorlardı. Saldırgan komşumuz, sürekli 'Onları silahla öldüreceğim' diye tehdit ediyordu. Kendi halinde bir adamdı. Böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyordum. Yan komşularımızı da tanıyorduk. Dışarıya karşı onların da bir zararları yoktu. Ben de şok içerisindeyim. Uyuyamıyorum. O anki kargaşa anlatılamaz. Şoka girdim o sırada. Çöp için kavga ediyorlardı. Defalarca polisler geldi. Çocuklar evde gürültü yapıyormuş. Saldırgan da daha önce, 'Bunun önlemini almazsanız bunları öldüreceğim' demiş. Ölen kadın çöp topluyormuş. Saldırgan da bu yüzden dolayı eşinin 'Covid' hastası olup öldüğünü düşünüyormuş. Aralarında uzun süredir husumet vardı" ifadelerini kullandı.

"KURTULAN ENGELLİ ÇOCUK, KÜÇÜK OLMASINA RAĞMEN OLAYI HİSSETMİŞ"

Sağ kalan çocuğun çok korktuğunu dile getiren Demir, "Kurtulan engelli çocuk hiç bizim evden çıkmadı. Sakinleştirmeye çalıştık. Gözlerindeki korku, kulaklarını kapatması, ellerini ısırması zaten olayı anlatıyor. Sağlık ekipleri bizim eve getirdi. Küçük olmasına rağmen olayı hissetmiş. Çocuklar efendilerdi. Gördüklerinde selam verirlerdi. 5 can gitti, katliam gibi. Aileye dair hiçbir şey kalmadı. Artık komşulara da güvenilmiyor" dedi.

YAKINI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Korkunç olayın yaşandığı yere gelen bir kadın ise etrafa bağırarak sinir krizi geçirdi. Katledilen ailenin yakını olduğu öğrenilen kadını çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

"SÜREKLİ KAVGA EDERLERDİ"

Diğer bir komşu Kezban Kabal ise, "Gece silah sesleri duydum. Dışarıda sesleri duyunca çıktım, etraf kalabalıktı. Cesetlerin götürülüşünü gördüm. Sürekli tartışıyorlardı. Saldırgan kişi gürültüden şikayetçiydi. Sürekli kavga edelerdi. Alt komşu, üst komşularının hurda toplasından da rahatsızdı. Çocuk sesinden dolayı kavga ediyorlardı. Saldırgan öncesinde karakola gidip, 'Ben bunların hepsini öldüreceğim' demiş" şeklinde konuştu.