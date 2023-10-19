Video Yaşam Antalya- Mersin kıyılarında 15 gemi batığı bulundu | Video
Antalya- Mersin kıyılarında 15 gemi batığı bulundu | Video

Antalya- Mersin kıyılarında 15 gemi batığı bulundu | Video

19.10.2023 | 09:24

Antalya- Mersin kıyılarında, 12 ülkeden 20 uzman ekibin de dahil olduğu batık araştırma çalışmalarında 15 gemi batığı tespit edildi. Son bulunanlarla birlikte Antalya- Mersin kıyılarında gemi batığı sayısı 350 oldu. Doç. Dr. Hakan Öniz, “Bunların her biri birer zaman kapsülü özelliği taşıyor" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Turizm kenti Antalya, su altı zenginlikleriyle de dikkati çekiyor. Gazipaşa ilçesinden Kaş Kalkan'a kadar olan alanda 222 dalış noktası yer alan kentte, tarihi önem taşıyan çok sayıda batık da bulunuyor. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı su altı arkeoloğu Doç. Dr. Hakan Öniz, Antalya- Mersin kıyı bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle arkeolojik su altı araştırmaları gerçekleştiriyor. Uzmanlardan oluşan ekipte 12 ülkeden 20 yabancı araştırmacı da çalışmaya destek veriyor.

'HER BİR BATIK AYRI BİR KİTAP GİBİ'
Yapılan çalışmada, kıyılarda daha önce bilinmeyen 15 batık daha tespit edildi. Gemi batıklarının çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Hakan Öniz, dönemin ticareti, sosyal yapısı, ekonomik durumunu gemi batıklarındaki bilgilerden elde ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Öniz, "Bunlar birer zaman kapsülü özelliği taşıyor. Milattan önceye ait bir gemi batığı bulmuşsak, batığın içerisindeki eserlerin tamamı, nasıl amforalar üretiliyordu, nasıl gemi teknolojileri vardı, onları anlayabiliyoruz. Her bir batık, ayrı bir kitap gibidir. Geçen sene 335 olan batık sayımız, son bulunan 15 batıkla 350'ye ulaştı" diye konuştu.

Bulunan gemilerden birkaçının boş olduğunu da belirten Doç. Dr. Öniz, gemilerin yükünü boşaltıp dönüş yolundayken fırtınadan dolayı battığının değerlendirildiğini söyledi. Batıkların yerinin tespit edilip bakanlığa bildirildiğini, bu şekilde batıkların hem korunduğunu hem de bilinmeden yapılacak bir liman ya da benzeri proje ile zarar görmesinin önüne geçildiğini kaydeden Doç. Dr. Hakan Öniz, çalışmaların süreceğini ifade etti. (DHA)

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

2 gündür aranan 14 yaşındaki Dila, yurt inşaatında ölü bulundu | Video 01:19
2 gündür aranan 14 yaşındaki Dila, yurt inşaatında ölü bulundu | Video 19.10.2023 | 10:41
Halk otobüsünde sürücü ile öğrenci arasında ‘indirim’ tartışması kamerada | Video 00:24
Halk otobüsünde sürücü ile öğrenci arasında ‘indirim’ tartışması kamerada | Video 19.10.2023 | 09:24
Antalya- Mersin kıyılarında 15 gemi batığı bulundu | Video 02:15
Antalya- Mersin kıyılarında 15 gemi batığı bulundu | Video 19.10.2023 | 09:24
74 ilde Silah kaçakçılığı operasyonu: 2 bin 368 gözaltı | Video 01:33
74 ilde "Silah kaçakçılığı" operasyonu: 2 bin 368 gözaltı | Video 19.10.2023 | 09:24
Halatla çekilerek yıkılan 9 katlı bina böyle yerle bir oldu | Video 00:38
Halatla çekilerek yıkılan 9 katlı bina böyle yerle bir oldu | Video 19.10.2023 | 09:26
Babasının kavga ettiği şahıslara av bıçağıyla saldırdı | Video 01:32
Babasının kavga ettiği şahıslara av bıçağıyla saldırdı | Video 19.10.2023 | 08:53
Van’da 27 adrese hava destekli operasyon | Video 00:41
Van’da 27 adrese hava destekli operasyon | Video 19.10.2023 | 08:52
Gaipten sesler duydum diyerek karısını öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı | Video 03:03
"Gaipten sesler duydum" diyerek karısını öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı | Video 19.10.2023 | 08:53
Müge Anlı’nın aradığı kayıp genç kadının cesedi bulundu! 36:21
Müge Anlı’nın aradığı kayıp genç kadının cesedi bulundu! 18.10.2023 | 21:41
Antalya’da denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasında 01:17
Antalya'da denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasında 18.10.2023 | 20:56
Eğlencede tabancayla ateş açıp sosyal medyada yayınladı 00:21
Eğlencede tabancayla ateş açıp sosyal medyada yayınladı 18.10.2023 | 18:45
Su perisi heykeli değil Afrodit heykeli olduğu ortaya çıktı 05:22
Su perisi heykeli değil Afrodit heykeli olduğu ortaya çıktı 18.10.2023 | 17:56
Üniversiteli Batuhan’ın öldüğü kaza güvenlik kamerasında | Video 04:07
Üniversiteli Batuhan'ın öldüğü kaza güvenlik kamerasında | Video 18.10.2023 | 15:56
19 yaşındaki Batuhan’ın şüpheli ölümü | Video 07:33
19 yaşındaki Batuhan'ın şüpheli ölümü | Video 18.10.2023 | 15:35
31 ilde gerçekleştirilen “NARKOGÜÇ” operasyonunda 208 şüpheli yakalandı | Video 00:59
31 ilde gerçekleştirilen “NARKOGÜÇ” operasyonunda 208 şüpheli yakalandı | Video 18.10.2023 | 15:36
Azerin, KAAN’ın önünde Çırpınırdın Karadeniz’i söyledi | Video 00:31
Azerin, KAAN'ın önünde "Çırpınırdın Karadeniz'i" söyledi | Video 18.10.2023 | 15:36
Müge Anlı SON BÖLÜM | 18 Ekim 2023 Çarşamba Tamamı Kesintisiz izle! | Video 05:29
Müge Anlı SON BÖLÜM | 18 Ekim 2023 Çarşamba Tamamı Kesintisiz izle! | Video 18.10.2023 | 13:48
Ayasofya ve Fatih camilerinde Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı | Video 05:58
Ayasofya ve Fatih camilerinde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı | Video 18.10.2023 | 14:20
Otomobil almak isterken 850 bin lira dolandırıldı | Video 03:16
Otomobil almak isterken 850 bin lira dolandırıldı | Video 18.10.2023 | 14:23
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Filistinlilerin zorla topraklarından çıkarılmasını reddediyoruz | Video 05:55
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Filistinlilerin zorla topraklarından çıkarılmasını reddediyoruz" | Video 18.10.2023 | 13:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA