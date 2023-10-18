Antalya'da denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasında
Antalya’nın Serik ilçesinde denizde oluşum hortum görenlere hem heyecanlı hem korkulu anlar yaşattı.
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