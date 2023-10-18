Video Yaşam Antalya'da denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasında
Antalya'da denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasında

Antalya'da denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasında

18.10.2023 | 20:56

Antalya’nın Serik ilçesinde denizde oluşum hortum görenlere hem heyecanlı hem korkulu anlar yaşattı.

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