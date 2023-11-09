Antalya’da eş zamanlı tefecilik operasyonu: 8 gözaltı | Video 09.11.2023 | 16:52 Antalya’da 10 kişiye zorla senet imzalattırarak icra takibi başlattıkları tespit edilen 8 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 10 vatandaşa zorla senet imzalattırarak icra takibi başlattıklarını tespit ettiği şüpheli şahıslara yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 108 adet senet, 11 adet çek, 1 tabanca, 1 otomatik tüfek, çok sayıda araç satış sözleşmesi, şüpheli şahısların kendi aralarında düzenlediği sözleşmeler ile suç unsuru olduğu değerlendirilen not defterleri ele geçirildi.