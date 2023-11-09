Video Yaşam Antalya’da eş zamanlı tefecilik operasyonu: 8 gözaltı | Video
Antalya’da eş zamanlı tefecilik operasyonu: 8 gözaltı | Video

Antalya’da eş zamanlı tefecilik operasyonu: 8 gözaltı | Video

09.11.2023 | 16:52

Antalya’da 10 kişiye zorla senet imzalattırarak icra takibi başlattıkları tespit edilen 8 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 10 vatandaşa zorla senet imzalattırarak icra takibi başlattıklarını tespit ettiği şüpheli şahıslara yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 108 adet senet, 11 adet çek, 1 tabanca, 1 otomatik tüfek, çok sayıda araç satış sözleşmesi, şüpheli şahısların kendi aralarında düzenlediği sözleşmeler ile suç unsuru olduğu değerlendirilen not defterleri ele geçirildi.
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