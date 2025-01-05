Arabeskin efsanesi "Ferdi Tayfur" | Video

Arabesk müziğin ustalarından, milyonlarca insanın gönlünde taht kurmuş olan Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, geriye ise yüzlerce unutulmaz eser bıraktı. Peki Ferdi Tayfur, tüm Türkiye'nin tanıyıp sevdiği bir sanatçı haline nasıl geldi? İşte arabeskin efsanesi Ferdi Tayfur'un hayat hikayesi...