Ardahan’da dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü | Video 05.09.2024 | 10:39 Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Yeniköy köyünde etkili olan sağanak ve dolu, köyü beyaza bürüdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Yeniköy köyünde sabah saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu yağışı, Eylül ayının başında nadir görülen bir tablo oluşturdu. Kar manzarasını aratmayan dolu yağışı şaşırttı.Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan köylüler de zor anlar yaşadı. Köyde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolunun ardından her yer bembeyaz oldu.