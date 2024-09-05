Ardahan’da dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü | Video
Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Yeniköy köyünde etkili olan sağanak ve dolu, köyü beyaza bürüdü.
Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan köylüler de zor anlar yaşadı. Köyde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolunun ardından her yer bembeyaz oldu.
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