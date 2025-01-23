Ardahan'da dondurucu soğuklar: Araçlar çalışmadı | Video 23.01.2025 | 10:01 Ardahan’da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Soğuk hava, özellikle gece ve sabah erken saatlerde etkili olurken, vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ardahan'da gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 23,3 dereceyi görürken, kentte her şey buz kesti. Soğuk havanın etkisiyle kentte araçlar, kapı kilitleri ve işyeri camları buz kesti. Bölgede en düşük sıcaklık ise Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 27,1 derece olarak ölçüldü.Kentte dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Sinan Onay, "Ardahan'da yaklaşık bir haftadır süren yoğun soğuklardan dolayı bir çok kişinin aracı çalışmamakta. Dondurucu soğuklar devam ediyor. Ardahan'da her şeye rağmen hayat devam ediyor ama devletimizin de buraya pozitif ayrımcılık yapmasını istiyoruz'' dedi.