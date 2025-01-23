Ardahan'da dondurucu soğuklar: Araçlar çalışmadı | Video
Ardahan’da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Soğuk hava, özellikle gece ve sabah erken saatlerde etkili olurken, vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.
Kentte dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Sinan Onay, "Ardahan'da yaklaşık bir haftadır süren yoğun soğuklardan dolayı bir çok kişinin aracı çalışmamakta. Dondurucu soğuklar devam ediyor. Ardahan'da her şeye rağmen hayat devam ediyor ama devletimizin de buraya pozitif ayrımcılık yapmasını istiyoruz'' dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:35
Ardahan'da dondurucu soğuklar: Araçlar çalışmadı | Video 23.01.2025 | 10:01
02:47
İstanbul'da sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü | Video 23.01.2025 | 09:15
01:50
Ümraniye'de akaryakıt istasyonunun marketinde yangın | Video 23.01.2025 | 08:25
02:00
01:19
02:42
01:03
SON DAKİKA: Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın | Video 22.01.2025 | 17:02
03:01
Otel yangınında hayatını kaybeden Çetiz ailesi toprağa verildi | Video 22.01.2025 | 16:32
02:06
00:31
03:18
01:12
00:48
Kırşehir’de silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı | Video 22.01.2025 | 14:19
02:35
Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.01.2025 | 13:51
00:18
Terkinler operasyonunda 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 22.01.2025 | 13:46
00:46
Sırtından bıçaklanan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 22.01.2025 | 12:55
01:30
Kazada araçlar hurdaya döndü: Sıkışan yaralıları itfaiye çıkardı | Video 22.01.2025 | 12:52
00:45
03:06
00:20
Araçla gelip iş yerine kurşun yağdıran saldırgan yakalandı | Video 22.01.2025 | 11:30