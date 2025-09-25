Ardahan’da gün doğumu mest etti | Video

Kura nehri boyunca uzanan meralar, günün ilk ışıklarıyla birlikte farklı tonlarda renklerle boyandı. Ardahan ovası doğal güzelliği ve gün doğumu manzarasıyla hayran bıraktı.Ova doğal güzellikleriyle hayranlık uyandırırken, gökyüzünün kızıllığı ve bulutların oluşturduğu manzara, görenlere unutulmaz bir an yaşattı.