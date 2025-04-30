Ardahan'da kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama | Video
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir çok uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.
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