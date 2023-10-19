Video Yaşam Arkadaşların cinayetle biten kavgası kamerada | Video
Arkadaşların cinayetle biten kavgası kamerada | Video

Arkadaşların cinayetle biten kavgası kamerada | Video

19.10.2023 | 12:40

Düzce'de aynı iş yerinde çalışan iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavga anı ise vatandaş tarafından kaydedildi.

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Olay, Düzce Küçük Sanayi Sitesi Akınlar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köksal K. (35) aynı iş yerinden arkadaşı Yakup Yaman (35) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Köksal K., Yakup Yaman'ı defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yakup Yaman, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, Köksal K.'da çeşitli yerlerinden yaralanarak Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yakup Yaman, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Köksal K. ise gözaltına alındı. Bıçaklama anı ise anbean vatandaş tarafından kaydedildi.

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