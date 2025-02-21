Video Yaşam Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatı katında yangın | Video
Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatı katında yangın | Video

Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatı katında yangın | Video

21.02.2025 | 15:45

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

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