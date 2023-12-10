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Aşiret düğününde geline takılan altın ve paralar dudak uçuklattı | Video

Aşiret düğününde geline takılan altın ve paralar dudak uçuklattı | Video

10.12.2023 | 12:35

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen aşiret düğününde geline 8 kilo altın takan davetliler, milyonlarca lirayı da havaya saçtı.

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Şanlıurfa'da yılın son aşiret düğününde geline takılan altın ve paralar ile havaya saçılan dolarlar valizle taşındı. İzol Aşiretinden iş insanı Mehmet Urmak'ın inşaat mühendisi oğlu Erhan Urmak ile Özdiker ailesinden iş insanı Celal Özdiker'in kızı Burcu Özdiker, yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen çiftin düğününe, siyasiler, bölgedeki aşiret reisleri ile yüzlerce kişi katıldı. Şarkıcı Ceylan ile yöresel sanatçıların da sahne aldığı düğünde dans eden çiftin ve halay çekenlerin üzerine dolar ve Türk lirası saçıldı. Deste deste paraların havada uçuştuğu düğünde, görevlendirilen 5 kişi ise yere düşen paraları toplamaya çalıştı. Toplanan paralar çantalara konularak götürüldü.

GELİNE 8 KİLO ALTIN TAKILDI
Nikah merasiminin ardından takı töreni başladı. Yaklaşık 1 saat süren takı töreninde geline 8 kilogram ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık, kolye gibi takılar takıldı. Geline altın ve para takmayanlar ise kapıda kurulan ve başında korumaların olduğu sandığa attı. Gecenin sonunda geline takılan takıların haricinde sandık ile valizden 6 milyon lira ile yüklü miktarda döviz ve cumhuriyet altını çıktı.

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