Video Yaşam Aşırı yağış nedeniyle asma köprü böyle çöktü
Aşırı yağış nedeniyle asma köprü böyle çöktü

Aşırı yağış nedeniyle asma köprü böyle çöktü

29.11.2023 | 21:14

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Zeytinli Çayı üzerinde yayaların kullandığı asma köprü, taşkın sularına dayanamayarak yıkıldı. Köprünün yıkılma anları kameraya saniye saniye yansıdı.

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